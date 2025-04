El actor Eric Dane de 'Anatomía de Grey' anuncia que padece ELA

El conocido actor, Eric Dane, anuncia que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El intérprete, de 52 años, popular por sus trabajos en 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', comunicaba a través de la revista 'People' el momento tan difícil por el que está pasando. "Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo", informó.

Aun así, Dane ha asegurado que seguirá trabajando en nuevosproyectos y seguirá cobrando vida al personaje de Cal Jacobs, padre de Nate (Jacob Elordi) con el que mantiene una compleja relación. La tercera temporada de la serie original de HBO, 'Euphoria', se comienza a grabar el próximo lunes, 14 de abril. "Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de 'Euphoria' la semana que viene", aseguraba en la noticia.

El actor estadounidense comenzó su carrera con papeles pequeños, pero no fue hasta su llegada en 2006 al hospital "Seattle Grace" cuando alcanzaría la fama global. Su representación durante varias temporadas en 'Anatomía de Grey' como el icónico Mark Sloan, le daría la oportunidad posteriormente de participar en películas como 'X-Men: The Last Stand' o incluso de encarnar al Capitán Tom Chandler en la serie 'The Last Ship'.

Eric Dane ha pedido privacidad, en el momento tan complejo que están viviendo: "Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo".

Qué es la ELA

La ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta directamente las neuronas del cerebro y la médula espinal. Con el paso del tiempo esta empeora y hace perder el control muscular.

No hay cura para esta enfermedad mortal y a menudo comienza con el debilitamiento muscular en alguna extremidad, complejo para hablar o tragar. Sin embargo, los síntomas pueden variar dependiendo de la persona.

En aproximadamente un 10%, el gen es transmitido por algún familiar. Se conoce entonces como ELA hereditaria. También, el riesgo crece tras cumplir los 75 años aunque la enfermedad es más frecuente entre los 60 y 85 años. Se considera un enfermedad poco frecuente ya que de cada 100.000 personas al año, se diagnostica a entre dos y tres.

En EstadosUnidos hay aproximadamente 30.000 personas que padecen la ELA, según un informe realizado en 2017. Se sabe también que es un 20% más común en hombres que en mujeres. Además, las posibilidades de padecerla aumentan el doble en veteranos militares y en bomberos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de las personas vive entre tres y cinco años una vez comiencen a aparecer los primeros síntomas. Sin embargo, entre el 10% y 20% de los afectados pueden superar los 10 años con la enfermedad, como en el caso de Stephen Hawking.

