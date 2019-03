Gaga, Spears, JLo, Rihanna, Shakira... duelo de divas en las listas de éxitos

BUSCANDO EL TRONO A LA ESPERA DE MADONNA

Segundo aniversario de la muerte de Michael Jackson, y aunque en sus últimos años su reinado era heredado, prometía resurgir con el espectáculo 'This is it'. En el caso de las chicas, la ‘popproducción’ no cesa. Los primeros puestos de la lista de europafm.com están encabezados por mujeres. Lady Gaga, Britney Spears, Jennifer Lopez, Katy Perry, Shakira… Todas entre los 25 primeros cosechando éxito tras éxito. ¿Quién reinará en las listas? Madonna vuelve a grabar a partir de julio. Que tiemblen.