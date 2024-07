Fiesta de la Lavanda en Brihuega, con más floración que nunca

Todos los años se celebra la Fiesta de la Lavanda cuando comienza a florecer la planta, también llamada alhucema, cantueso o espliego. Este año la meteorología hizo que la floración comenzara en Mayo y hará que no termine hasta Agosto. Un buen año. Por eso el pueblo entero de Brihuega, en Guadalajara, está engalanado en cada rincón con los colores púrpura de la flor, y blanco del visitante.

Un pueblo de tres mil habitantes visitado por 140 mil turistas este año

Cualquier producto que quiera encontrase con algo de Lavanda existe: magdalenas de Lavanda, jabones, aceites, sombrillas, flores , manteles, trazas, camisetas, dulces, gastronomía con mermelada de lavanda, sombreros, artesanía de todo tipo...Para el pueblo supone un subidón económico porque en una localidad de 3 mil habitantes, llegan a juntarse hasta 140 mil turistas a lo largo de todo l mes que dura la floración.

Su alcalde, Luis Viejo, anima además a venir y aprovechar que durará hasta Agosto destacando la belleza y la seguridad policial y el enorme operativo desplegado para que todos disfruten de la Fiesta de la Lavanda.

La flor que transmite relajación y ayuda al sueño

Se han celebrado ya los dos conciertos de Maldita Nerea y Rozalén, en los cuales los espectadores estaban inmersos sentados entre las flores al anochecer, pero aún hay tiempo de disfrutar un aroma que nos dicen los visitantes que es embriagador. No en vano aquí recalan los más prestigiosos perfumistas. La Lavanda es una flor que la humanidad lleva utilizando unos 5 mil años. No sólo para aromatizar, sino también como medicina natural para el sueño y como relajante. Los romanos decían que "lavaba" el espíritu. No se puede describir mejor.

