El Festival de Peralada se rinde al ballet flamenco de 'La Guardiana' de Sara Baras

Baras se ha llevado esta temática clásica a su terreno, adaptando la conocida tragedia helena en clave flamenca, con guión y coreografía propios, y bautizándola como "La Guardiana".



Para narrar la historia, la bailaora, en el papel de Medusa, ha contado con un reparto de lujo con José Serrano en el papel de Perseo, Juan Carlos Vellido en el de la voz de La Conciencia, David Martín en el de Poseidón y Carmen Camacho en el de Atenea.



Mientras, María Jesús García, Rosario Pedraja, Cristina Aldón y Tamara Macías han interpretado a las sacerdotisas, las grayas, las ninfas y la maldición, a la vez que Alejandro Rodríguez, Raúl Fernandez y Manuel Ramínez han sido los pretendientes y guerreros.



El espectáculo se inspira en la tragedia mitológica de Medusa, la desdichada sacerdotisa del templo de Atenea que es violada, ultrajada y condenada por la diosa a que sus cabellos se transformaran en serpientes y a convertir en piedra todo lo que mirara. Con diez escenas distintas, Sara Baras ha ido desgranando la historia de "La Guardiana" desde el origen de la leyenda y ha dado luz a la cara más oculta del mito con la energía y la fuerza que la caracterizan.



No ha sido un espectáculo sencillo para la bailaora, pero eso no ha sido inconveniente. En un papel más interpretativo y teatralizado de lo habitual, Baras ha estado desgarradora y ha sabido transmitir en cada momento la emoción que se vivía en cada una de las escenas.



A que el público de Peralada la haya despedido con un grandioso "olé" después de que ella les entregara su corazón en agradecimiento a su gran ovación, también han contribuido la música de Keko Baldomero, un vestuario espectacular y una iluminación que ha conseguido transformar el templo de la diosa Atenea en la guarida de la desterrada Medusa.



El cante, el toque y un incansable taconeo han logrado que los noventa minutos de actuación les supieran a poco a los asistentes al festival.



Los aplausos y las ovaciones han empezado a los pocos minutos y así han seguido toda la representación, excepto después de la escena de la violación cuando el público ha quedado totalmente compungido gracias a la increíble interpretación y al llanto de la bailaora.



Sara Baras ha acabado "La Guardiana" de rodillas ante los asistentes, a los que ha regalado un último y asombroso zapateado sobre el escenario de Peralada. Baras ya estuvo en este festival en la edición de 2012y y, en aquella ocasión, cautivó al público con su particular visión de "La Pepa".

"La Guardiana" es un espectáculo que ha rebosado magia flamenca y mitología griega a la espera de repetir éxito este mismo sábado, ya que la gaditana repetirá la actuación en el Auditorio del Parque del Castillo de Peralada a partir de las diez de la noche para cerrar sus dos únicas actuaciones de este verano en Cataluña.

Además, como ya pasó la semana pasada después de la puesta en escena del English National Ballet de Tamara Rojo, Sara Baras ha recibido esta noche de manos de la presidenta de la Asociación Cultural Castell de Peralada, Carmen Mateu de Suqué, la Medalla de Honor del festival con motivo de la conmemoración de los 30 años de danza en esta cita gerundense.



La próxima representación de "La Guardiana" está prevista para el lunes 11 de agosto en el Festival del Cante de las Minas de La Unión, en Murcia.