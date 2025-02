Fabio Álvarez: "Es un error estigmatizar la música contemporánea, interpretarla y escucharla es un privilegio"

La relación de Fabio Álvarez con la música comienza muy pronto. "Mi madre siempre quiso aprender a tocar el piano, y cuando yo tenía 6 años, comenzó a estudiar música. Uno de los primeros recuerdos que tengo es el de tocar con ella en un diminuto teclado electrónico", comenta el pianista. A los 8 años, sus padres lo inscribieron en la Escuela Municipal de Música de A Pobra de Trives, en Ourense. Desde entonces, la música pasó de ser una mera actividad recreativa a convertirse en una verdadera vocación.

Su formación musical ha sido rigurosa y variada. Después de su paso por el conservatorio, Álvarez continuó su desarrollo en la Manhattan School of Music de Nueva York, donde obtuvo su Master of Music con la calificación más alta. "Nueva York fue un punto de inflexión para mí. No sólo por la calidad de la formación, sino porque pude vivir la música de una manera mucho más intensa", explica.

Es precisamente esta formación internacional la que le ha permitido desarrollar una técnica impecable y una sensibilidad artística que trasciende las fronteras de la música clásica tradicional. Además de su formación formal, Álvarez ha tenido la oportunidad de colaborar con algunos de los compositores más influyentes del mundo contemporáneo, como el legendario George Crumb.

Aunque su técnica clásica es sobresaliente, lo que realmente distingue a Álvarez es su habilidad para reinventar la música clásica y contemporánea. Su pasión por explorar lo desconocido le ha llevado a un camino de constante innovación. "Estigmatizar la música contemporánea es un error. Puede haber un concierto de Beethoven que sea aburridísimo y uno de Crumb, extraordinario. Depende mucho de los intérpretes", comenta Álvarez.

Para él, la música no está limitada por las tradiciones: se trata de la conexión que el intérprete logra establecer con su público y el significado que transmite con cada nota. "La música contemporánea puede ser difícil de consumir para el público general, sí. Pero con una explicación previa, con una mayor apertura mental, es algo que se puede disfrutar de una manera profunda", afirma.

"Asistir al estreno de una obra contemporánea es un auténtico regalo. Es una experiencia única que pocos pueden vivir, e interpretarla es un privilegio, puedes conversar con el compositor sobre la obra, ojalá pudiese hacerlo con Chopin", sonríe Álvarez.

No sólo es pianista, es también productor y promotor de la música clásica. Su sello discográfico, Kaizen Classical, creado en 2022, tiene como objetivo apoyar a otros artistas de música clásica y contemporánea, dándoles visibilidad y ofreciendo nuevas oportunidades en un mundo que, a menudo, parece estar dominado por las grandes discográficas. Además, Kaizen Classical ha sido pionero en España en la producción de vinilos de música clásica, un formato que Álvarez valora especialmente por su capacidad de ofrecer una experiencia auditiva única.

Más allá de su éxito y reconocimiento internacional, Álvarez también se ha enfrentado a desafíos personales. "El cáncer me enseñó la importancia de la resiliencia. A pesar de las malas cosas, las flores seguirán floreciendo", reflexiona. Este enfoque de esperanza y superación se refleja en su tercer álbum "Flowers Will Bloom". En él rinde homenaje a Japón y la capacidad de las personas para renacer tras la adversidad. El repertorio incluye obras de destacados compositores japoneses como Toru Takemitsu, Ryuichi Sakamoto o Joe Hisaishi.

Fabio Álvarez sigue tocando en los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Carnegie Hall en Nueva York,el Auditorio Manuel de Falla en Granada o el Teatro Campos Elíseos en Bilbao. Y su dedicación al arte del piano es inquebrantable. "Nosotros desarrollamos nuestra carrera cuando termina nuestra jornada laboral. A veces me dicen que tengo suerte porque no trabajo 8 horas al día, pero la realidad es que después de dar clases o conciertos, siempre hay trabajo extra. El estudio, la preparación, la producción…esto nunca se detiene".

