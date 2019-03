Hugh Jackman, sobre los casos de acoso: "Me ha emocionado el valor de las personas que han dado un paso adelante"

Entre los actores de éxito, Hugh Jackman destaca por ser de os más completos. Canta y baila muy bien, y lo vuelve a demostrar en su nueva película, 'El gran Showman'. ¿Tiene algún defecto?: "Soy el peor manitas del mundo". De eso, de aceptarnos con nuestras limitaciones, trata en parte el argumento de su próximo estreno, que cuenta la vida del creador del circo moderno. "Probablemente fue el primero que dijo: 'lo que te hace diferente te hace especial'", cuenta de su personaje.

Este experto en musicales no duda en señalar su preferido: "'Cantando bajo la lluvia' es para mí es una película prácticamente perfecta".

Y, ya que se moja, ¿qué le parecen los casos de acoso que sacuden Hollywood?: "Me ha emocionado el valor de las personas que han dado un paso adelante. Y creo que es una gran oportunidad. No sólo en los negocios, no sólo en América. En todo el mundo".

'El gran Showman' se estrenará el 29 de diciembre.