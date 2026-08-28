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FIESTAS SANSE 2026

VÍDEO: Así ha sido el quinto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

Un encierro accidentado el día grande de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026 con 15 asistencias médicas.

Así ha sido el cuarto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

Así ha sido el quinto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

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Manuel Pinardo
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Continúa la fiesta y este viernes, el día grande de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026 ha estado marcado por un encierro accidentado con récord de asistencias médicas en los que va de semana. Los toros de la ganadería La Castilleja, una ganadería especializada en el encaste Murube y muy cotizada en los festejos de rejones por su particular forma de galopar han sido los encargados de protagonizar este aparatoso encierro.

Son toros con mucho volumen, de gran fijeza, templados y de noble embestida. Es una de las ganaderías más cotizadas del campo bravo para el toreo a caballo debido a su particular y rítmica forma de galopar, lo que permite el lucimiento de los jinetes. Puedes ver aquí repetido el quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026.

Un encierro marcado por la gran afluencia de personas, en torno a 2.000 según datos de Protección Civil con 16 asistencias médicas y cuatro traslados al hospital de calle instalado en los aledaños del encierro.

VÍDEO: Dos toros embisten a un joven en el quinto día de encierros de San Sebastián de los Reyes

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