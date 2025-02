El emotivo recuerdo de la hija de Marisa Paredes: "Ella se sabía querida, amada... pero nunca se imaginó cuánto"

La hija de Marisa Paredes, María Isasi, ha pronunciado un emotivo recuerdo a su madre en la 39ª edición de la gala de los Premios Goya 2025 en Granada.

"Quisiera antes de nada mostrar mis condolencias a los familiares y personas queridas que han perdido este año a compañeros y compañeras, y que una vez más se despedirán de ellos y ellas esta noche. Quisiera mandar un abrazo muy fuerte a toda mi familia que me esta viendo, a mis amigos y amigas, en especial a mi equipo: a mi marido y a mi hija que me sostienen cada día", ha comenzado María Isasi

"Esta noche es una noche para agradecer y yo quisiera agradecer a todas y cada una de las personas que nos habéis acompañado y seguís haciéndolo con vuestros mensajes de amor, respeto, de admiración, con vuestros abrazos y con tantas y tantas palabras hermosas. A todos y todas las que compartís con nosotros este enorme vacío. Y a todos los que queréis rendirle homenaje", ha asegurado la hija de Marísa Paredes, fallecida el pasado 17 de diciembre.

"Me enseñó a pedir perdón y saber perdonar"

"Ella se sabía querida, amada, adorada, respetada, pero nunca se imaginó cuánto. Muchísimas gracias", ha agradecido María Isasi, recordando la actitud comprometida de su madre.

"He tenido la madre más espectacular que he podido tener. Mi maestra, mi mejor amiga, con quien compartía la pasión por la vida. Ella me enseñado a caminar, a respirar, a leer, a pensar por mí misma. A ser fuerte y confiar también en mi fragilidad. A volar con el corazón en el puño. A pisar un escenario. A dignificar esta profesión. A ser generosa con los demás y agradecida. A saber refugiarme en la música, en la poesía, en el arte. A tener fe en que siempre se puede más y mejor. A batallar por lo justo, por lo de todos y todas. A no olvidar lo que no se debe olvidar. Y hablar por los que no pueden hablar. Y a luchar, a pesar del miedo aunque ella nunca parecía tenerlo", ha explicado María Isasi.

"La mujer más valiente me enseñó a amar, a ser madre, era mi mayor fan y yo la suya. Exigente también, me regañaba y yo a ella. Pero también me enseñó a pedir perdón y saber perdonar", ha asegurado la también actriz.

"Mi tío Ángel, su ángel, nuestro ángel, me dijo muchas veces en la vida: 'María, tu madre es un espíritu libre'. Gracias, mamá", concluyó la hija de Marisa Paredes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com