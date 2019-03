Emotivas fotos de parejas que llevan juntos más de 50 años

Fleishman decidió embarcarse en este proyecto, al que ha llamado 'Love Ever After' (Amor para siempre), después de la muerte de su abuelo que había estado casado con su abuela más de 50 años. La trágica perdida le inspiró para crear esta serie de 'cartas de amor' fotográficas.

Historias como la de Angie Teranova, que explica como ve a su marido: "No estoy pensando todos los días que mi marido tiene 83 años y va a tener 84, estoy casado con un viejo, y espero que él sienta lo mismo".

Relatos como el de Yevgeniy Kissin, que explica cómo conoció a su mujer: "Nos conocimos en un baile en enero de 1938. Un amigo me invitó a una fiesta en la que me dijo que habría muchas chicas. Otro cadete habló con ella primero pero ella le rechazó. Yo fuí el segundo en acercarme, no sé si fue mi uniforme o mi cara lo que le atrajo de mí".