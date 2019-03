El grupo de Pop coreano, BTS, bate todos los récords en Youtube con más de 100 millones de visualizaciones en solo cinco días

El vídeo del nuevo single de BTS, 'Idol', ha roto un importante récord al convertirse en el clip con más visionados de la historia de YouTube en sus primeras 24 horas.

Según un portavoz de la compañía citado por Billboard, el videoclip alcanzó más de 45 millones de visionados en esas primeras 24 horas, superando a 'Look what you made me do' de Taylor Swift, que hasta ahora reinaba en esta categoría con 43,2 millones.

Este nuevo single de la banda surcoreana de k-pop se estrenó oficialmente el pasado viernes 24 de agosto convirtiéndose automáticamente en trending topic mundial. Y ahora, cinco días después de su estreno, ya ha superado los 100 millones de 'plays'.

Con Idol, BTS se superan a sí mismos, pues tenían hasta ahora el récord del año 2018 al vídeo más visto en sus primeras 24 horas con Fake love y 35,9 millones -el mencionado de Taylor Swift es de 2017-.

Idol es el tema estrella de Love yourself: Answer, el nuevo álbum de BTS que también vio la luz el viernes y con el que la banda de Corea del Sur aspira a mantener su reinado en Estados Unidos en particular y en el resto del mundo en general.

Y es que BTS la han vuelto a liar con el lanzamiento de su nuevo álbum, Love yourself: Answer, tercera parte de la trilogía integrada por Love yourself: Her -editado en septiembre de 2017- y Love yourself: Tear -editado en mayo de 2018 y con el que lograron ser la primera banda coreana número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos-.