Declaran a Alejandro Sanz en rebeldía al no pagar una deuda de tres millones de dólares

El Juzgado de Primera Instancia nº47 de Madrid ha declarado a Alejandro Sanz en rebeldía después de no poder notificarle la sentencia emitida por la Corte de Miami por el impago de una deuda de tres millones de euros.

Según confirma el periódico 'El Mundo', la justicia ha intentado sin éxito comunicarle la resolución por lo que la juez que lleva el caso ha decidido "declarar en situación de rebeldía".

Compró dos lujosos áticos

El cantante no habría querido personarse en el procedimiento judicial para no darse por aludido. Ahora, Alejandro Sanz tendrá que hacer frente con su patrimonio personal a la sanción por no haber pagado los préstamos solicitados para hacerse con dos inmuebles en Florida.

Sanz compró dos áticos en Miami por valor de siete millones de dólares. Para financiar esta operación, la entidad Total Bank de Florida le otorgó varios préstamos. Sanz puso otra sociedad suya establecida en América, Alja Productions, LLC, y una finca en Miami como garantía de los préstamos.

Los problemas llegaron cuando el cantante dejó de pagar los préstamos que le habían sido concedidos y que la entidad financiera había cedido a su vez al fondo de inversión americano SHEDDF2.

Para solventar el problema el fondo de inversión vendió los inmuebles, pero lo hizo a un precio más bajo del que le costaron, por lo que Sanz tiene todavía que compensar los tres millones de euros restantes.

Entre las propiedades que han solicitado ser confiscadas se encuentran varias marcas registradas por el cantante, como Alejandro Sanz o La Fuerza del Corazón Alejandro Sanz. Pero también las participaciones de su empresa en rebeldía Alkazul S.L., Gazul Producciones S.L. y de sus filiales Rosas and Beats S.L. y New Meloil S.L.

Preocupante mensaje

Hace uno meses el cantante publicó un mensaje que asustó a sus fans. Sanz admitió que estaba pasando por un mal momento. El artista quiso lanzar un mensaje a raíz de este para aquellas personas que están en la misma situación en un acto de transparencia emocional.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", escribió en Twitter.

Sanz quiso entrar en detalles y tampoco explicó el motivo de su tristeza, pero quiso mostrar sus sentimientos en redes sociales para otros usuarios que puedan sentirse de la misma forma.