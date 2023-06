Alejandro Sanz, arropado en Pamplona: "Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere"

El artista madrileño Alejandro Sanz ha comenzado la segunda etapa de su gira 'Sanz en Vivo' con un concierto en el pabellón Navarra Arena de Pamplona. Se trata de su primera aparición tras su ruptura con Rachel Valdés. Los asistentes no han querido desaprovechar la ocasión para mostrarle su apoyo y su cariño.

Desde que Sanz dio a conocer en redes sociales un problema de salud del que intenta recuperarse, sus fans han intentado darle apoyo. "No estoy bien. No sé si sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar", aseguraba en Twitter.

Alejandro Sanz aseguró sentirse arropado por la multitud de personas que acudieron al concierto en Pamplona tras finalizarlo. El artista dio las gracias a sus seguidores por el cariño, unas palabras a las que el público ha correspondido con una prolongada ovación.

"Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere", ha afirmado. Asimismo, ha querido matizar sobre su estado de salud. "A estas cosas nunca intentemos buscarles un porqué, no es por nada ni por nadie", ha dicho.

En su concierto de apertura de la gira, Alejandro Sanz ha ofrecido a sus seguidores un espectáculo de más de dos horas de duración. En él repasó sus éxitos como 'Corazón Partío', 'Amiga mía' o 'Mi persona favorita'. Además, también interpretó algunos de los temas incluidos en su último trabajo 'Sanz', con el que ha sido nominado como Álbum del Año en los Latin Grammy 2022. El artista terminó su actuación ofreciendo unos bises con el pañuelo rojo de San Fermín anudado al cuello.

El cantante estuvo acompañado en el escenario de su banda formada por Mike Ciro, Alfonso Pérez, Carlos Martín, Mirón Radajlovic, Helen de la Rosa, Brigitte Sosa, Glenda del Monte, Chris Hierro, Txell Sust y Karina Pasian.

Por España hasta el 3 de agosto

Además de pasar por Pamplona, Alejandro Sanz estará durante su gira por otras ciudades españolas hasta el 3 de agosto como Úbeda, Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Murcia, Alicante, Onda y nuevamente Chiclana de la Frontera en el Concert Music Festival.

El tour mundial que está llevando a cabo el artista en 2023, con más de 60 fechas confirmadas, ya ha pasado por México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, logrando alcanzar un total de 27 “no hay billetes” y más de 250.000 asistentes.