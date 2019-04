Dani Martín colapsa las calles de Madrid en la presentación de su nuevo disco

Desató la locura y colapsó la Gran Vía madrileña en la puesta de largo de su último disco, La 'montaña Rusa' a la que se subieron decenas de miles de fans para escuchar los temas de su tercer trabajo.

"Es un disco que habla de las idas y venidas, de las subidas y bajadas, y de la dificultad de encontrar una estabilidad en lo emocional", comenta Dani Martín.

En este tercer asalto en solitario, juega con el amor y el boxeo, su deporte desde hace más de una década: "Se juega también como si el amor fuera una pelea elegante como es el boxeo con unas reglas y al final dándose un abrazo aunque uno caiga a la lona".

Lejos queda ya su etapa más díscola en el Canto del loco, giro en lo estético y en lo melódico. Por cierto, ha grabado en los estudios de Abbey Road, en Londres. Y entre tanto cambio una cita a la que nunca falta este deboto colchonero.

"Los domingos me encanta ir con mi padre al fútbol y al que no haya ido le invito a que vaya para ver una afición entregada desde el minuto cero". Algo a lo que él, no se puede quejar después del recibimiento que tuvo en Madrid este viernes.

Y de eso él, sabe y mucho.