Dani Rovira anuncia en Instagram que ha terminado la quimioterapia: "Me queda la última pantalla del videojuego"

El actor Dani Rovira ha anunciado en Instagram que ha terminado la quimioterapia para tratar el el linfoma de Hodgkin que padece. Han sido un total de ocho sesiones, un tratamiento que ha durado cuatro meses y que le ha dejado secuelas como "pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo".

"Se acabó la QUIMIO! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas", ha sido el mensaje que ha publicado el actor en Instagram.

El monologuista anunció hace ya unos meses que tenía cáncer, cocretamente el linfoma de Hodgkin, un subtipo de cáncer que afecta a un tipo de glóbulos blancos cruciales para el sistema inmunitario. Este tipo de cáncer afecta, por tanto, a las células producen anticuerpos para ayudar a proteger el cuerpo contra los gérmenes.

Rovira ha contado que empieza esta semana un total de "18 sesiones" de radioterapia. "Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución. A mediados de agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo 'la normalidad' si es que hay algo normal ya en este mundo", apunta.

"Me queda la última pantalla del videojuego...Ojalá cuando acabe se me ponga cabeza de koala. Me gustan mucho los koalas. 'La vida me sonríe, pero siempre espero que me suelte carcajadas'. Sois tant@s los que me estáis curando.. Ánimo a l@s que estáis en la lucha. Tenemos unos médicos y un personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer", señalaba en la parte final de su mensaje.