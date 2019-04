Dani Martín arranca una gira con sus grandes éxitos: "Voy a reunir todas las canciones que la gente lleva en el coche"

Acaba de cumplir 40 años y ha sentido que es el momento de recapitular. Por eso, Dani Martín (Madrid, 1977) acaba de lanzar una caja recopilatoria de toda su trayectoria musical, iniciada allá por 1994 con la fundación de El Canto del Loco. Y para redondear la celebración, anuncia una gira de grandes éxitos, tanto de su antigua banda como de su andadura en solitario, con la que recorrerá España durante 2018.

"Nunca he hecho una gira donde no vaya a presentar un disco nuevo", explica antes de avanzar la idea que tiene en mente sobre el repertorio: "Voy a reunir todas las canciones que la gente lleva en el coche. Voy a hacer un concierto con esas canciones que te pondrías cuando te vas con tus cuatro amigas a pasar un puente a la playa y queréis cantarlas todas".

En esta línea, destaca que estos conciertos van a ser "para todos los fans", aunque plantea que seguro también van a gustar a "esos que no eran tan fans pero sí les gustaban las canciones que sonaban en la radio". "Tengo la suerte de tener un público muy diverso. De seguir teniendo a la gente de El Canto, de ver gente de 40 años, de 20, de 15 y niñas de 10 que vienen con las madres", añade.

La caja de Dani Martín incluye su discografía completa con nueve temas que hasta ahora permanecían guardados. De ahí el título de Grandes éxitos y pequeños desastres: "Hay nueve canciones inéditas que en algún momento no quise que formaran parte de algunos discos y se quedaron en un cajón. Me apetecía regalarlas".

Teniendo en cuenta que va a tener problemas para escoger el repertorio de esta gira, no resulta extraño que tampoco sea capaz de elegir unas pocas canciones que hayan marcado especialmente su trayectoria. "Es muy difícil porque son todas como tus hijas. Sí hay canciones que son más caducas y otras que te siguen acompañando", señala. En cualquier caso, se termina animando a lanzar algunas: "De El Canto me podría quedar con 'Ya nada volverá a ser como antes', 'Peter Pan', 'Una foto en blanco y negro' o 'La suerte de mi vida'. De ahora, son más próximas a mi momento, pero 'Cero' es una canción que me ha hecho llegar a mucha gente. Como 'Mi lamento', 'Los charcos', 'Que bonita la vida'.