'Tu cuerpo, tu hogar', el libro de Rafael Guzmán García para saber cómo vivir más y mejor

'Tu cuerpo, tu hogar', el título del libro de Rafael Guzmán García. Un título que lo resume todo. Solo tenemos un cuerpo y tenemos que convivir con él durante años. Es más, vivir más y mejor solo dependerá de nosotros.

El autor es licenciado en Kinesiología y Fisiatría por la Universidad de San Martín, (Buenos Aires), diplomado en fisioterapia por la Universidad de Cádiz. Además de varios másteres en el sector salud. Ha comprobado durante su trayectoria profesional que la mejor manera de prevenir enfermedades es la modificación de hábitos nocivos.

El lugar donde vivimos, los alimentos que comemos, los pensamientos que se apoderan de nuestra mente a lo largo del día, el contacto con la naturaleza, el deporte, el tiempo que pasamos sentado, el sueño o el insomnio, las relaciones sociales, las redes sociales... todos estos hábitos influyen nuestra calidad de vida. Unos para bien y otros para mal.

Guzmán García asegura que la obra 'Tu cuerpo, tu hogar' es un libro, que además de nacer con vocación de manual para ayudar, es "disruptivo que te enseña a estudiar y modificar los parámetros de la gran ecuación que supone la salud y el envejecimiento". "No heredamos las enfermedades, heredamos las costumbres (...) Todos podemos ser longevos. Vivir más y mejor ya solo dependerá de ti", añade.

El libro se ha presentado este lunes por la tarde en Córdoba y al acto han acudido el presidente del grupo Planeta y su esposa.

Una de las principales tesis del libro es que en los países desarrollados tenemos prácticamente todo lo necesario, incluso cosas que son innecesarias. "Tenemos luz, pero no vemos el sol; tenemos relojes, pero no tenemos tiempo; tenemos médicos y hospitales, pero no tenemos salud; tenemos conocimientos, pero no sabiduría; tenemos miles de amigos en redes, pero casi el 25% de la población se siente sola», resume una de las tesis.

La modificación del entorno y el abuso de las tecnologías nos afecta a la salud. Por ejemplo, nos hace ser más sedentarios. Y está comprobado que la actividad física es beneficiosa para evitar enfermedades.

El objetivo del libro es dar a conocer al lector las leyes que rigen la vida, su cuerpo y su mente, para que las respete. El autor nos acercará a un estilo de vida saludable. En definitiva, el objetivo final se resumen en algunos de estos hitos:

Duerme de noche entre 7 y 9 horas.

Mantente en contacto con el sol y la naturaleza.

Huye de las fuentes de contaminación -química y electromagnética-.

Huye del estrés.

Evita el azúcar.

Dedica cada día tiempo a meditar.

Ten una vida activa, haz deporte a diario.

No emplees muchas horas sentado al día sin levantarte, al menos cada 30 o 40 minutos.

Camina descalzo sobre la tierra, la arena de la playa o en la hierba de un parque.

