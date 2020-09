Críticas a HBO por el cartel de la serie 'Patria' que equipara a las víctimas de ETA con los etarras

Críticas a la plataforma HBO tras sacar el cartel publicitario de la nueva serie 'Patria', que se estrenará el 27 de septiembre, donde se ve una división de dos imágenes, donde en una hay víctima de ETA y en el otro un etarra torturado con el texto "Todos somos parte de esta historia".

La serie es una adaptación de la novela Fernando Aramburu, que se iba a estrenar en mayo pero debido al coronavirus se procedió a su retraso.

Las críticas en redes sociales no han podido esperar y algunos han subido hasta la captura tras darse de baja de la plataforma. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han enviado una carta a HBO mostrando su malestar ante el cartel.

Aramburu ha escrito en su blog que el cartel de HBO le parece "un desacierto" y ha indicado que "la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo". Y ha añadido que "atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace".

Algunos políticos se han unido a las críticas a la publicidad de HBO y han reflejado su rechazo a la campaña de la serie. Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del PP en el Consistorio, ha indicado que "unos muertos y otros vivos, sí hacemos historia sin olvidar quienes fueron víctimas y quienes verdugos".

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha hecho mención al cartel de HBO diciendo que "Sí, el de la izquierda ponía la nuca y el de la derecha apretaba el gatillo y le mataba. Esa es la historia de la banda terrorista ETA y sus víctimas, no otra".