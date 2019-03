Coppola critica que la industria del cine de EEUU prime el entretenimiento frente a la creación artística

El director de cine estadounidense Francis Ford Coppola, premio Princesa de Asturias de las Artes, ha criticado duramente a la industria cinematográfica estadounidense por primar el entretenimiento y no asumir el "riesgo" de la creación artística.

En la rueda de prensa ofrecida en el Hotel de La Reconquista, Coppola ha dejado claro que 'Hollywood' "no existe", porque ese término solo se refiere a "un pueblo, un cartel", y no hay una línea cinematográfica como tal. Ha preferido, por tanto, referirse a la industria en general.

Preguntado por los periodistas, ha compartido la postura crítica de Steven Spielberg sobre el exceso de películas de superhéroes. En su opinión, lo que se denomina como 'Hollywood' antes "era más flexible", se hacían productos de entretenimiento y también grandes obras experimentales.

Hoy en día, en opinión de Coppola, ni los directores ni los productores asumen el riesgo. "Los estudios tiene aversión al riesgo", ha señalado, e "intentar hacer arte sin riesgo es como intentar hacer hijos sin hacer el amor", ha añadido.

Se ha referido también a su experiencia personal y profesional, y ha recordado que arriesgó dinero y en muchos proyectos lo perdió, pero ha apuntado: "no entré en el cine para ganar dinero, sino para disfrutar". Así, ha pedido a la industria que atiende a aquellos directores que quieran ser "personales", y que busquen "su propia expresión", pero también ha extendido el llamamiento a quienes quieran hacer cine. Les ha pedido que no tengan miedo a experimentar porque "los tiempos siempre son difíciles".

Coppola se ha mostrado preocupado por el fenómeno de la corrupción pero ha dado a entender que no le interesa el asunto de cara a realizar una futura película. "Nunca he estado interesado en la política y en la polémica", ha dicho al respecto de su cine.

Preguntado por cómo habrían actuado los Corleone (protagonistas de 'El Padrino') en el contexto de crisis actual ha señalado que "no conoce" muy bien a la familia, aunque supone que sería de forma "fría" y "dogmática". No obstante, tiene claro que la corrupción es una "enfermedad" y una "forma de mentira" con la que no se puede sobrevivir y la solución es la "honestidad". En este punto ha reivindicado el mensaje de 'Apocalipsis Now' que "no era sobre la guerra, sino sobre la moralidad".

El creador estadounidense ha mostrado su preocupación por la situación de los refugiados sirios, que es "demasiado para poder aceptarlo". Ha recordado que visitó aquel país hace dos años y se sintió maravillado por su belleza y el trato de sus habitantes. "Destroza el corazón", ha incidido al respecto de la crisis que se está viviendo en Europa por este asunto.