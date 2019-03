Coldplay regresa con un homenaje al cine mudo en el vídeoclip 'Magic'

PUBLICA SU SEXTO DISCO: 'GHOST STORIES'

Después del colorido 'Xilo Myloto' Coldplay regresa con su sexto disco de estudio 'Ghost Stories' en que tiene el blanco y negro por bandera. El vídeoclip del nuevo single, 'Magic', rinde homenaje al cine mudo y narra la historia de amor de un ilusionista y una trabajadora de circo que no es otra que la actriz Zhang Ziyi. La discográfica de la banda ha dado a conocer las nueve canciones del nuevo disco de Chris Martin y los suyos: Always In My Head', la citada 'Magic', 'Ink', 'True Love', 'Midnight', 'Another's Arms', 'Oceans', 'A Sky Full Of Stars' y 'O.