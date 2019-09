Una de las vías para que los artistas encuentren su camino son los concursos de televisión. Entre otros muchos, Rosalía se presentó varias veces a 'Talent Show' y fue rechazada. Cuándo tenía 15 años, en 2008, se presentó al concurso televisivo 'Tú sí que vales'. Interpretó la canción de Hanna, 'Como en un mar eterno'. La canción fue incluida en la banda sonora de la película 'Yo soy la Juani'.

Noemí Galera, miembro del jurado del concurso, le dijo: "Creo que esta canción no era la que tenías que haber cantado esta noche". Otro miembro del jurado era Javier Sardá, quien le aconsejó: "Tienes que sacar algo de carácter y algo de voz, ahora mismo".

Rosalía también interpretó el tema de Alicia Keys 'No one' tras lo que Àngel Llàcer aseguró: "Tienes mucho potencial, pero no sabes sacarlo".

Ante las valoraciones del jurado, Rosalía contestó: "No pasa nada. He venido aquí a aceptar las críticas y a aprender de profesionales como vosotros".

Beyoncé y Britney Spears se presentaron al concurso 'Buscando una estrella' en la televisión estadounidense y tampoco ganaron.

También Thalía participó en un concurso, 'Juguemos a cantar' con la canción 'Moderna de niña de rock'. Era la segunda vez que lo intentaba, un año antes intentó tener suerte con el grupo Din Din, pero no tuvo éxito