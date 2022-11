Cartelera de cine: 'Mundo extraño' de Disney, 'Historias para no contar' o 'Hasta los huesos', estrenos destacados del viernes 25 de noviembre

Directores como Cesc Gay o Luca Guadagnino. Actores como Viola Davis, Antonio de la Torre, Bruce Willis o Thimotée Chalamet. Son algunos de los nombres propios de los estrenos de este viernes 25 de noviembre. Una oferta, de nuevo, muy amplia para espectadores de todos los gustos. Vamos con el repaso de las películas más destacadas.

Mundo Extraño

Los estudios Disney, últimamente capaces de lo mejor y de lo peor, estrenan este viernes una historia de aventuras, ciencia ficción y sabor retro con 'Mundo Extraño'. En una historia mezcla entre 'Viaje al centro de la Tierra' y 'El mundo perdido', aquí tenemos una expedición de variopintos exploradores que suma claros mensajes ecologistas y de tolerancia.

La mujer rey

Correcta película de acción, aventuras y empoderamiento femenino es 'La mujer rey'. Con Viola Davis al frente, en esta película viajamos al finales del siglo XIX, a un reino africano con un aguerrido ejército de mujeres.

Historias para no contar

Con la firma de Cesç Gay, director de 'Truman' o 'En la ciudad' llega ahora 'Historias para no contar'. Cinco relatos nos dan diferentes perspectivas de las relaciones sentimentales, en un tono y nivel muy ligero, salvado en gran parte por su estupendo reparto. Entre esos actores que salvan la nave del naufragio está Anna Castillo, María León, Jose Coronado, Chino Darín o Antonio de la Torre.

Hasta los huesos

El director de 'Call me by your name', Luca Guadanigno intenta epatar con una historia de canibalismo, amor y búsqueda de identidad en 'Hasta los huesos'. Protagonizada por el Presentada al mundo en el pasado Festival de Venecia, "Hasta los huesos: bones and all" cuenta la odisea de dos jóvenes marginados que parecen destinados a encontrarse a partir de su idéntica rareza, su impulso caníbal.

Detective Knight. Sin piedad

Una pena, esta semana se estrena una de las últimas películas rodadas por Bruce Willis antes de retirarse por enfermedad: 'Detective Knight, sin piedad'. Esta historia detectivesca ambientada en Los Ángeles es la primera parte de una trilogía. Se desarrolla en vísperas de Halloween, cuando un grupo de ladrones hiere a su compañero en un tiroteo y el susodicho Knight sale en su búsqueda y los persigue hasta Nueva York, donde aflora su oscuro pasado.

Madre ven

Y dos documentales dispares y con público fiel. 'Madre ven', sobre el viaje de una imagen de la Virgen María. En plena postpandemia de COVID-19, una imagen de María Inmaculada recorrió 10.800 kilómetros durante seis meses por gran parte de España. Miles de personas acompañaron a la Virgen y muchos afirman que sintieron su presencia real y les aportó luz y esperanza en momentos difíciles.

Tequila. Sexo, drogas y rock and roll

Este otro documental plagado de entrevistas dirigido por Álvaro Longoria elabora un retrato de una de las bandas más carismáticas de los años 80. Tequila protagonizó uno de los primeros fenómenos fans del rock en España desde que sus líderes, Ariel Rot y Alejo Stivel, llegaron a Madrid desde Argentina en 1976. La película muestra el auge y caída del quinteto que en solo cuatro años grabó una sucesión de éxitos como '¡Salta!!!', 'Dime que me quieres' o 'Rock and Roll en la plaza del pueblo'.

También llegan a los cines -antes de su inminente aterrizaje en plataformas- películas potentes como 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion', donde Daniel Craig repite en el papel del detective Blanc Benoit, o la versión de 'Pinocho' del director Guillermo del Toro.

Como siempre, disfrutad de las buenas historias, en la ficción y sobre todo en la vida real. Nos vemos en los cines y en Antena 3 Noticias.