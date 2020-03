La cantante Luz Casal llama por teléfono a quien se lo pida durante el confinamiento por coronavirus

La cantante Luz Casal ha puesto en marcha una iniciativa para amenizar el confinamiento decretado por el coronavirus a sus seguidores. La artista llamará a todos aquellos que necesiten compañía y lo soliciten para que escuchen "una frase amable, una frase de ánimo" o, incluso, para que les cante alguna de las canciones de su repertorio.

"Hola a todos, como sé lo importante que es una frase amable, una frase de ánimo, hoy he decidido que desde esta tarde a las 18:00 y hasta las 19:55, y hasta que acabe el confinamiento estaré a vuestra disposición. ¿Cómo? Llamándoos por teléfono", dice la cantante en un vídeo que ella misma ha subido a su cuenta de Instagram.

Para recibir la llamada de Luz Casal, lo único que tenéis que hacer es enviar "por privado a Instagram, Twitter o Facebook" a la cantante "el número de teléfono y el nombre de la persona", y lo hará "encantada". "Es la manera más directa que tengo de contactar con vosotros. No me vayáis a pedir que os cante todo el repertorio, que no creo que pueda", asegura Casal.

La cantante, que ya lleva varios días con esta iniciativa, ha publicado en su cuenta algunas de las llamadas que ha realizado.