Cancelan entradas para el concierto de Camela en A Coruña por culpa de unas goteras en el Palacio de la Ópera

Nunca llueve a gusto de todos. Y esta vez, las fuertes trombas de las últimas horas en Galicia han aguado el plan de muchos fans de Camela para este viernes 27. Los desperfectos que registra el Palacio de la Ópera de A Coruña han obligado a la organización a devolver el dinero de las entradas a decenas de personas.

Las 'Lágrimas de amor' son este jueves de estos seguidores, y las derramarán fuera del recinto, porque algunas butacas han quedado inservibles. Las entradas ya estaban agotadas desde hacía meses, por lo que ha sido imposible buscar un plan B y realojar a todos los afectados.

'Nunca debí enamorarme' o 'Cuando zarpa el amor' sonarán en A Coruña este viernes a partir de las nueve y media de la noche, pero lo harán para deleite de algunos menos de los que inicialmente estaban fijados. La indignación de los fans es total.

Ni el 'escúchame, compréndelo' ha sido suficiente. Tanto es así, y ante algunas voces que apuntaban a que la solución debía pasar por la cancelación del concierto hasta que se pudiese reubicar a todos los afectados, que el grupo madrileño ha tenido que lanzar, en las últimas horas, un comunicado en las redes sociales para informar de lo sucedido.

"Por cuestiones de urbanismo ajenas al artista y a la promotora, el espacio tiene que acondicionar el aforo actual, procediendo a devolver el importe de las entradas e informando a los afectados", ha anunciado Camela. Y, han añadido que "el resto del aforo no se ve afectado por esta circunstancia". Con lo que habrá concierto, sí, pero no para todos.

El grupo ha comentado también que buscarán otra fecha para regresar a A Coruña, pero, por ahora, no está en su agenda. Camela llega a Galicia a presentar 'Que la música te acompañe', pero sus letras y acordes solo acompañarán a algunos afortunados, a los que el azar y la meteorología han sonreído. 'Sueño contigo, que me has dado...' solo para unos pocos.