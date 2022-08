'Boy', el regreso de The Killers a 'su sonido que llena estadios'

La banda de rock estadounidense The Killers ha publicado este viernes la versión de estudio del tema 'Boy' en todas las plataformas digitales, un sencillo que fue estrenado el pasado mes de julio en el concierto que ofrecieron en el festival de música de Madrid Mad Cool. Es un tema que ha sido producido por The Killers, Stuart Price y Shawn Everett y que definen como el retorno de la banda a "su sonido que llena estadios".

'Boy', The Killers

Esta canción fue escrita por el líder de la banda, Brandon Flowers, después de la cancelación de la gira del disco 'Imploding The Mirage' (2020) por culpa de la pandemia del coronavirus y que supuso un punto de partida del siguiente álbum, 'Pressure Machine' (2021), aunque no llegó a incluirse en ese. Tal y como explica el cantante y compositor, la inspiración para esta canción llegó a partir de su mudanza a Utah (Estados Unidos) y de unos viajes al lugar donde creció, Nephi: "Me di cuenta de que el lugar del que había querido alejarme tan desesperadamente a los 16 años era ahora un lugar al que no podía dejar de volver", explicó.

"Que busquen las 'flechas blancas' en sus vidas"

Confiesa que "tengo un hijo que se acerca a la edad que yo tenía en esa época de mi vida. Con 'Boy' quiero llegar y decirme a mí mismo, y a mis hijos, que no lo piensen demasiado. Y que busquen las 'flechas blancas' en sus vidas". Explica, sobre lo importante de su vida que, "para mí ahora, las flechas blancas son mi mujer, mis hijos, mis canciones y el escenario".

The Killers en Mad Cool

El regreso de la música en directo tras la pandemia del coronavirus ha pillado a todos con muchas ganas de cantar a pleno pulmón y los festivales lo están dando todo para disfrutar por las restricciones durante los dos últimos años. The Killers actuaron en el festival Mad Cool de Madrid, que reunió a más de 310.000 visitas en sus cinco días con un 36% del público internacional.