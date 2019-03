Bob Dylan estrena videoclip de "The night we called it a day" presentación de su album de versiones de Sinatra

Este álbum rompe un silencio de dos años de Bob Dylan, que cumple en mayo 74 años, tras la publicación de Tempest en 2012. Además, el disco es el primero que no incluye canciones de Navidad tras World Gone Wrong (1993).

“Hace tiempo que quería hacer algo así complicados arreglos de 30 piezas y refinarlos para que suenen bien en una banda de cinco. Conocíamos estas canciones muy bien. Todo se hizo en directo. Quizás una o dos tomas. Sin overdubs. Sin cabinas donde grabar la voz. Sin auriculares. Sin separación de pistas, y, en su mayor parte, se ha realizado la mezcla mientras se grababa”, ha dicho Dylan. Dylan asegura que no considera realmente este LP como un disco de versiones, ya que tanto él como su banda las han “sacado de sus tumbas y dándoles una nueva vida”.

Este será el primer trabajo de Dylan desde el Tempest de 2012, y meses atrás ya escuchamos un primer anticipo con la versión de 'Full moon and empty arms', un clásico grabado en 1945 por Frank Sinatra. Las canciones del disco son 'I'm A Fool To Want You', 'The Night We Called It A Day', 'Stay With Me', 'Autumn Leaves', 'Why Try To Change Me Now', 'Some Enchanted Evening', 'Full Moon And Empty Arms', 'Where Are You', 'What'll I Do' y 'That Lucky Old Son'.