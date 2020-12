Así es el trabajo de Javier del Real, el fotógrafo detrás de los grandes escenarios de nuestro país

Javier del Real es uno de los fotógrafos más prestigiosos de nuestro país, encargado de inmortalizar los espectáculos de danza, ópera y teatro en pleno escenario.

Con más de 40 años de carrera, Javier del Real ha fotografiado desde los eventos de la Movida Madrileña hasta los espectáculos más sofisticados. "A mí me interesa todo, me gusta todo. Me encanta la danza, pero me encanta el teatro, me encanta la ópera", revela Real. Como él mismo cuenta, su labor en el escenario no es la de lucir su estilo fotográfico, sino destacar el trabajo sobre las tablas de los directores de escena, los artistas e iluminadores.

Javier Real persigue mostrar todos los detalles desapercibidos a lo largo de las representaciones y dar al espectador una visión diferente de la obra. "La foto que me emocione, que transmite sensaciones, que no le haga falta texto, que no le haga falta ninguna palabra... que la veas y digas: es 'La Traviata'", define como la mejor fotografía Real.

Para lograr la mejor fotografía, Javier Real se sube al escenario como un artista más para poder retratar en mitad del espectáculo todos los detalles que pasan desapercibidos para la audiencia como un gesto o un movimiento: "El maestro dirigiendo y yo, a los pies del maestro tumbado como si fuera 'La maja desnuda'. Estaba tumbado así con una posición… y me sentí la persona más feliz del mundo porque era como el boyeur que podía verlo todo, pero que nadie le presta atención".

El Teatro Real de Madrid organiza ahora una serie de cursos dirigidos a los más aficionados donde Javier del Real compartirá su trabajo. "Porqué se hacen las cosas como se hacen. Cuando vienes a ver cualquier ópera, comprender mejor y disfrutar más de lo que estás viendo", explica una de las organizadoras.