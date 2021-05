'Friends: The Reunion', un acierto de emoción y risas irrepetible

Diecisiete años y 21 días. Este es el tiempo que hemos tenido que esperar los fans de 'Friends' para ver el ansiado reencuentro de los mejores amigos más famosos de la televisión. La exitosa serie 'sitcom' estadounidense se estrenó el jueves en la plataforma HBO con toda una fiesta de nostalgia, llantos, revelaciones y, como no podía ser de otra manera, comedia.

Ross, Chandler, Monica, Phoebe, Rachel y Joey se reúnen en los 154 minutos que dura 'Friends: The Reunion' para recordar los 10 años que marcaron sus vidas para siempre. La plataforma que lo emite lo presenta como un documental, pero es mucho más que eso. Es el eterno recordatorio de esa cápsula del tiempo que representan los valores de la serie: la amistad, la cotidianidad de la vida, los estragos de un grupo de treinteañeros que intenta abrirse paso entre la precariedad profesional y una vida amorosa llena de altibajos.

Y para una fan que se crió con los Geller y compañía en su adolescencia, este reencuentro es toda una aventura. Una aventura llena de emoción, porque, admitámoslo, 'Friends' conserva esa magia intacta que invita a no cambiar de canal cuando uno se topa con la enésima reposición. No es para menos, la serie ha sidp reproducida más de 100.000 millones de veces, según recuerda el maestro de ceremonias de la gala, James Corden.

Escenas eternas

El especial, rodado un año más tarde de lo previsto por la pandemia del coronavirus, vuelve a los apartamentos y al mítico 'Central Perk' de los estudios de Warner. Ross (David Schimer), es el primero en recorrer las instalaciones y, poco a poco, se reencuentra con sus amigos. Han pasado más de 15 años desde que tomaron el último café servido por Gunther, pero parece como si fuera el primer día.

En el primer tramo del programa, Courtney Cox, Mathew Perry, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc y Jennifer Aniston comparten anécdotas sobre el día a día, las bromas que se hacían entre rodajes y, sobre todo, complicidad.

El vecino señor Heckles aparece para protestar, Richard vuelve al escenario e incluso Joey reconoce a su gemelo de manos en el famoso concurso que forzó un intercambio de apartamentos en la serie. Los actores vuelven a leer los guiones de escenas épicas. Como cuando Phoebe grita aquello de "¡Mis ojooooos!" al descubrir el romance de Chandler y Monica; o cuando Ross no logra encajar su nuevo sofá en las escaleras de su edificio.

Momentazos, revelaciones y cameos

En la era de los 'spoilers', una verdadera fan de 'Friends' como la que escribe estas líneas no revelará los secretos y sorpresas que se confiesan en el especial, por mucho que la atracción entre dos de los protagonistas nunca traspasara la pantalla.

Pero ver a Phoebe cantando 'Smelly Cat' acompañada de una de las voces más potentes de la actualidad o a Joey vestido con todas las prendas de Chandler no tiene precio.

Como tampoco lo tienen los entresijos del casting revelados por los creadores de la serie, David Crane y Marta Kauffman. Aunque por poner un pero, quizá sobra algún cameo. Bien porque esté pensado como guiño a las nuevas generaciones o a una falta de diversidad que nunca llegó a abordarse, ver a David Beckham o a Malala comentar sus episodios favoritos solo se entiende como excusa para revivir momentazos. Y mucho menos sentido tiene el bailoteo de un Justin Bieber armadillo.

¿El último?

Hace ya más de dos años, el anuncio de este reencuentro puso los pelos de punta de millones de personas en todo el mundo, servidora incluida. Al fin y al cabo, esta ha sido la primera vez que coincide todo el elenco después del final de la serie. Y polémicas aparte, una secuela carece de sentido. O si no, véase 'El Camino'.

Así lo recuerdan Phoebe y sus creadores: los finales de los personajes fueron tan sublimes y abiertos, que un buen guionista no puede distorsionar la imaginación de un fan. Sí, claro que Monica sería la presidenta de todas las asociaciones de padres mientras Chandler trabaja en una misteriosa profesión desconocida hasta para él.

Pero no es el momento de resucitar a esta mítica pandilla neoyorquina que ha acompañado a miles de personas en todo el mundo. Ni hoy, ni nunca. 'Friends: The Reunion' es un reencuentro, un viaje emocional de casi dos horas que solo busca rendir homenaje a la audiencia. Al fin y al cabo, 'they will be there for you'. Siempre. Disfruten.