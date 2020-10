Ana Obregón dedica palabras de agradecimiento a Alessandro Lequio, padre de su hijo Áless: "Gracias por haberme dado la vida"

Ana Obregón se refugia del dolor de la pérdida de sus hijo Aless, de 27 años, el pasado mes de mayo. Parece estar encontrando un desahogo en la escritura, ya que es así, y a través de su cuenta de Instagram, donde va expresando sus sentimientos y el dolor por la pérdida del joven.

En el último post, Ana, no solo recuerda al hijo fallecido, también tiene unas palabras de agradecimiento para su ex marido Alessandro Lequio y padre del chico: "Gracias Alessandro por haberme dado no solo lo más importante de mi vida, sino “la vida”. Porque el día en que nació nuestro hijo Áless , ese día en realidad quien nació fui yo".

"Un pozo vacío sin ti"

Continúa el escrito con palabras dedicadas a su hijo, a pocos días de que se cumplan 5 meses de sus fallecimiento: "Es curioso, no puedo recordar nada de mi vida antes de ti Aless, como tampoco puedo recordar estos meses sin ti. Se ha borrado todo. Lo único que siento cada segundo con lo que me queda de corazón son los 27 años que nos regalaste de inmensa felicidad, amor , lucha , ejemplo y genialidad. Aunque ahora me haya convertido en un pozo vacío de vida sin ti y lleno de tristeza se que tu alma está unida eternamente a la nuestra . Y eso , a veces, me permite respirar".

Acaba su post con un agradecimiento a su hijo por haberlos elegido como padres y le llama "guerrero de luz". Acompaña sus palabras con una galería de imágenes de Ana Obregón y Alessandro Lequio junto a su hijo Aless en diferentes etapas de su corta vida.