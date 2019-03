Adele se sitúa como la gran triunfadora de los premios Billboard con 12 galardones

La intérprete británica Adele, que este año ya fue protagonista en la ceremonia de los Grammy, se impuso también en categorías como mejor álbum por "21", mejor canción alternativa por "Rolling in the Deep" o mejor artista femenino, en los premios Billboard, sin embargo Adele no compareció en la gala como tampoco lo hizo Lil Wayne, quien se alzó con cuatro premios.

Su vació fue llenado por Justin Bieber y Katy Perry que se llevaron a casa un galardón cada uno (mejor artista en medios sociales y premio a figura prominente, respectivamente) y brindaron sendas actuaciones, lo mismo que la banda electrónica LMFAO que puso ritmo al evento desde el inicio y sumaron seis triunfos. "Esto es increíble, es un sueño hecho realidad", dijo el cantante de ese grupo Red Foo cuando recibió el premio Hot 100 Song por "Party Rock Anthem".

Cuatro galardones fueron a parar al rapero Lil Wayne y al grupo de rock Coldplay, mientras que Casting Crowns, Jason Aldean y Lady Gaga, que venció como mejor artista "dance", se alzaron con un par de premios. Gaga tampoco apareció por la ceremonia que tuvo lugar en el auditorio del hotel y casino MGM de Las Vegas, al igual que Nicki Minaj y Rihanna, también ganadoras.

Los premios Billboard de la música reconocieron el desempeño de artistas en 46 categorías en función de su rendimiento en las listas de éxitos Billboard en EE.UU. en las que se recogen las ventas, las descargas, la difusión en radio, la participación en redes sociales y las giras. En las disciplinas latinas se coronó a la colombiana Shakira como artista del año y el disco "Fórmula: V.1", de Romeo Santos, se impuso como mejor álbum, mientras que "Danza Kuduro", de Don Omar & Kucenzo, fue elegida como mejor canción.

Pitbull, que disputaba cinco premios, tuvo recompensa con "Give me Everything", que fue considerada la mejor canción radiofónica.

A lo largo de las tres horas de gala, que en EE.UU. emitió la cadena ABC y fue conducida por los actores de la serie "Modern Family" Ty Burrell y Julie Bowen, hubo más de una quincena de actuaciones entre las que destacó Katy Perry con sus acrobacias sobre un escenario lleno de nubes para presentar su nuevo sencillo "Wide Awake".

También aportaron su música, Linkin Park, Carry Underwood o Chris Brown que irrumpió en bicicleta escoltado por malabaristas de las dos ruedas, 10 bailarines y una cascada. Los momentos más emotivos de los premios Billboard se vivieron cuando se recordó a los talentos desaparecidos recientemente. La actriz Whoopi Goldberg se encargó de presentar el tributo a Whitney Houston, quien falleció en febrero, y en el que participó John Legend quien al piano y acompañado por una orquesta cantó "The Greatest Love of All".

Su versión fue seguida por el que fue el tema más conocido de la carrera de Houston, "I Will Always Love You", al que puso su voz la cantante y actriz Jordin Sparks. La hija de Whitney Houston, Bobbi Kristina, no pudo evitar las lágrimas durante el homenaje. "Solo quiero decir gracias a todo el mundo por mostrarnos su apoyo, no solo cuando las cosas iban bien.