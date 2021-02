Adele pacta con su exmarido no escribir canciones sobre su divorcio en el nuevo álbum

Una relación fuera de la música. Es el pacto acordado entre la exitosa cantante mundial Adele y su exmarido, Simon Konecki, en sus papeles de divorcio. Si el amor ayudó a Adele a escribir sus tan conocidas canciones, el desamor tras divorciarse de su pareja no podrá ser más una fuente de inspiración para sus letras.

Según ha podido adelantar el diario 'The Sun', la cantante y su marido han llegado a un acuerdo de divorcio en el que Adele se compromete a no escribir sobre la relación sentimental que tuvo con su exmarido y que hace dos años se rompió definitivamente.

Se trataría de una señal de respeto por parte de la cantante al que fue su pareja durante años y con el que tiene un hijo en común. "El corazón roto de Adele le ha ayudado a alcanzar récords a lo largo de los años, pero esta ruptura es bastante diferente", explicaba una fuente cercana de la familia al diario.

El acuerdo se ha llevado a cabo sin ningún tipo de conflicto entre ambos, señalando como prioridad la protección de la intimidad de su hijo, Angelo.

"Ambos saben que su hijo Angelo debe estar protegido y es por eso por lo que Adele ha aceptado no cantar sobre su relación", continuaba la confidente.

Además, asegura que Adele no se ha sentido molesta en ningún momento ante las peticiones de su exmarido. Su nuevo álbum, con el que reaparece después de años sin subirse a los escenarios, tendrá un sonido diferente a los anteriores, tratando temas que van más allá de los problemas del corazón.

Konecki pidió 'royalties' por el primer disco de Adele

Simon Konecki, ex pareja de la cantante, exigió tras el primer disco de Adele la concesión de 'royalties' por sentirse inspirador de sus historias. Bajo su juicio, muchas de las canciones y posteriores éxitos de la artista en su álbum '19' se debieron a su ruptura.

Sobre esto, Adele respondió que "él realmente pensó que había contribuido de alguna manera al proceso creativo al ser un idiota. Le daré este crédito: me convirtió en una adulta".

Se prevé que su nuevo disco salga en febrero

No hay todavía una fecha concreta para su lanzamiento. En su aparición en el popular programa 'Saturday Night Live' el pasado octubre, Adele anunció que su álbum todavía no estaba terminado y que no se publicaría hasta 2021.

Sin embargo, un amigo íntimo de la artista reveló que más pronto de lo que pensamos podríamos escuchar las canciones de su cuarto álbum, una fecha de estreno que muy probablemente se dé este mes de febrero.