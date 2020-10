La impactante reaparición de Adele en televisión presentando 'Saturday Night Live'

La cantautora británica Adele reaparece tras un largo periodo de silencio y lo hace como la nueva anfitriona del late show estadounidense 'Saturday Night Live'. La artista ha bromeado sobre su cambio físico y ha dado pocas pistas sobre su nuevo trabajo musical, el álbum '30'.

Como es tradición en el programa, cantantes, actores y cómicos presentan el programa durante una edición. Este ha sido el turno de Adele, que ha elegido esta ocasión para reaparecer a la vida pública por todo lo alto, en uno de los programas estadounidenses con mayores índices de audiencia. Desenvuelta y natural, la cantante ha bromeado sobre su comentado cambio físico tras una drástica pérdida de peso: "Sé que me veo realmente muy diferente a la última vez que me visteis, pero debido a las restricciones de covid y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y traer solo la mitad de mí, así que esta es la mitad que elegí", ha bromeado en su debut.

La intérprete de 'Rolling in the Deep' ha contado en el mismo programa la importancia que tuvo este show para el devenir de su carrera musical. La artista apareció por primera vez como una de las invitas musicales hace más de doce años, y confesó estar "absolutamente emocionada" por su visita. "Fui un invitado musical en 2008 cuando Sarah Palin entró con la Sra. Tina Fey. Entonces, obviamente, algunos millones de personas sintonizaron para verlo y ya sabes, el resto ya es historia. Ahora, no sé nada sobre política estadounidense. Quiero decir, soy británico, ¿sabes? Y no quiero decir nada demasiado político, así que solo diré esto, Sarah Palin, escucha, gracias"', ha confesado la cantante.

Pocas pistas sobre su nuevo álbum

Las especulaciones sobre su nuevo trabajo musical también aparecieron durante el programa. El último álbum de Adele fue '25' lanzado en 2015, hace ya cinco años. Al término de su gira musical la artista desapareció de la vida pública y sus fans están a la espera del gran regreso musical de la cantante. "¿Por qué no soy la invitada musical? Mi álbum no está terminado y tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas, esto es todo mío, por cierto. Toma una copa de vino o seis y mira qué pasa", dijo la cantante antes de comenzar a interpretar una escena humorística, los famosos 'sketches' del programa.

La presentadora también contento a sus fans y cantó en directo por primera vez tras los meses de silencio. El show organizó varias escenas cómicas donde la cantante respondía con sus propias canciones a lo sucedido en la trama, desde 'Hello' hasta 'Someone like you'. La artista continuó con las bromas, esta vez sobre los sucesos que han inspirado su trabajo musical: "Estoy aquí porque he tenido muchas angustias en mi vida... primero a los 19 y luego, de manera algo famosa, a los 21 y luego, aún más famosa, a los 25", dijo repasando los títulos de sus discos.

El episodio completo podrá verse este domingo en horario británico en 'Sky Comedy' y 'Now TV'.