Las 10 mejores canciones de Adele en su regreso con nuevo disco

Adele es una de las mejores cantantes del panorama musical a nivel mundial, una artista con una voz única y un talento increíble para componer canciones. A lo largo de su trayectoria, la británica ha cautivado a todo el mundo con algunos temas que hasta la fecha son de los más solicitados de su carrera.

Este 24 de octubre, la intérprete volverá al late show estadounidense 'Saturday Night Live', donde ya ha participado en dos ocasiones, pero que esta vez lo hará como presentadora especial, de ahí los rumores de que su regreso musical puede estar cerca. Si el programa se emite en la noche del sábado 24, todo apunta al viernes 30 de octubre para la publicación de un disco que pondrá fin a cinco años de silencio discográfico.

A lo largo de su trayectoria, Adele ha cautivado a todo el mundo con algunos temas que hasta la fecha son de los más solicitados de su carrera. Hoy queremos hacer una recopilación con las mejores canciones de Adele, todas grandes éxitos:

-'Hello': Quizá su canción más famosa sea esta. Lanzada como sencillo de su último álbum en el 2016, este tema es una declaración de arrepentimiento con la que millones de personas se han sentido identificadas. Además, combina a la perfección la voz, la letra y la música que lo han convertido en el mayor éxito de la intérprete

-'Skyfall': Esta canción la compuso para la película de James Bond del mismo título. Le hizo ganar a Adele un Grammy, el Brit Award, el Globo de Oro y el Oscar a Mejor Canción Original.

-'Someone Like You': La canción encabezó las listas musicales de Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, además de colocarse en el Top 10 en otras naciones. Gracias a su lanzamiento y su actuación en los MTV Video Music Awards 2011, el tema ascendió al número uno del Billboard Hot 100, convirtiendo a Adele en la única artista británica en tener dos sencillos número uno consecutivos del mismo álbum.

-'Rolling in The Deep': Con más de 1.700 millones de reproducciones en Youtube, esta canción fue uno de los primeros éxitos a nivel mundial de la cantante. Hasta la fecha, es una de las canciones más famosas en toda su trayectoria desde que la publicó en el 2011 como parte de su álbum '21'.

-'Set Fire to the Rain': Fue el tercer sencillo de '21' y en Estados Unidos alcanzó la primera posición de las listas Billboard Hot 100, Adult Contemporary, Pop Songs y Adult Pop Songs. También llegó al top 10 en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos y Suiza.

-'Send My Love (To Your New Lover)': Incluida en su último álbum '25', esta canción se aleja un poco del estilo un poco más tranquilo de Adele. Aquí deja atrás el sonido de calma de los instrumentos para darle lugar a una canción más movida con una letra bastante conmovedora.

-'Chasing Pavements': Es una de las canciones más destacadas de su álbum de debut '19'. El tema se hizo acreedor al Grammy en 2009, en la categoría de Mejor interpretación vocal femenina pop, además de lograr un reconocimiento por los BMI London Awards.

-'One and Only': Hay baladas que tocan el corazón y de eso Adele sabe bastante, y es lo que ocurre con esa canción.

-'When We Were Young': De su último disco, este tema es uno de los más solicitados por los fans de la intérprete británica. Además, es una de las canciones que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y Youtube. 'When We Were Young' es una canción llena de nostalgia por un amor que nunca se ha ido porque vive en la memoria y marcó una etapa muy importante.

-'Turning Tables': otra de las mejores canciones de Adele y que logró alcanzar muy buenas posiciones en un gran número de países.