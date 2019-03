Robert Redford dice adiós tras 60 años de carrera como actor

Leyenda de Hollywood delante y detrás de las cámaras, Redford aseguró en noviembre de 2016 que se retiraría de la interpretación tras participar en dos películas más: 'Nosotros en la noche', que se estrenó en 2017 en Netflix, y 'The Old Man & the Gun' (Vértigo Films). Es una película por la que Redford ha logrado ser nominado al Globo de Oro al Mejor actor de comedia.

Detrás deja ochenta películas como actor, medio centenar como productor y nueve como director.

"Nunca digas nunca, pero he concluido que esto es el fin para mí en cuanto a actuación y que me voy a jubilar después de esto (la película 'The Old Man & the Gun') porque he estado haciendo esto desde que tenía 21 años", declaró el artista.

"Pensé: 'Bueno, es suficiente. ¿Y por qué no irme con algo que es muy optimista y positivo?'", dijo Redford en referencia al tono de la película "The Old Man & the Gun", del director David Lowery ("Peter y el dragón", 2016) y en cuyo elenco aparecen también Sissy Spacek y Casey Affleck.

Si cumple su anuncio, Redford abandona la escena en la gran pantalla habiendo ganado dos Oscars: uno honorífico y el otro como mejor director, por ‘Ordinary People’.