El 29 de abril, un asteroide de 1,7 km de largo y 4,1 km de ancho pasará cerca de la Tierra. Una gran roca que tiene por nombre "asesino de planetas" pasará cerca de nosotros. Pero no viene solo, le acompaña un hermano pequeño. Dos asteroides, el 1998 OH y el 1998 OR2, clasificados como "potencialmente peligrosos" porque sus dimensiones "son lo suficientemente grandes como para causar efectos globales si uno de ellos impactara contra la Tierra". Pero tranquilos porque los científicos de la NASA creen que no se acercará a menos de cinco millones de kilómetros de la Tierra.

La primera vez que supimos de la existencia del asteroide 1998 OR2 fue hace dos décadas. Nos visita periódicamente y la última vez que lo tuvimos cerca fue en 2011. No se prevé que vuelva a pasar hasta 2031, según el seguimiento que la base de datos del California Institute of Technology hace de estos gigantes espaciales.

El pasado mes de febrero el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA tuvo que desmentir algunas informaciones alarmistas que apuntaban a un posible impacto de un gran asteroide.

El plan de la NASA para detectar y destruir asteroides potencialmente peligrosos

La NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea) trabajan en la misión DART. Un sistema para detectar y destruir asteroides antes de que estos puedan golpear nuestro planeta. Se trata de una técnica de desviación de asteroides que consiste en impactar una nave espacial contra uno de estos cuerpos espaciales con el objetivo de desviarlo ligeramente de su trayectoria orbital.

Hasta 8.000 objetos se acercan a la Tierra

La NASA se encarga de vigilar, analizar, y valorar el riesgo de estos asteroides. Debido a que la mayoría de estos grandes objetos pasan cerca de la Tierra ya están siendo vigilados desde hace tiempo. Así que es probable que tengamos muchas advertencias antes de que uno golpee la Tierra.