Los psicópatas y narcisistas son los que más se niegan a utilizar mascarilla para evitar el contagio de coronavirus

El estudio 'Adaptive and maladaptive behavior during the COVID-19 pandemic' escrito por Bartłomiej Nowaka y Paweł Brzóskaa, que se ha publicado en la revista 'Nature', asocia a los narcisistas y psicópatas con la negativa constante a utilizar la mascarilla impuesta para intentar evitar el contagio del coronavirus.

En este estudio se aportan datos según los cuales los investigadores han descubierto que las personalidades con rasgos de psicopatía, narcisismo y maquiavelismo son las más relacionadas con un posible incumplimiento de las restricciones y medidas preventivas contra el coronavirus, como el uso de gel hidroalcohólico o mantener la distancia social necesaria para evitar el contagio de coronavirus.

Los rasgos de este tipo de personalidades son que sus cualidades malignas están habitualmente relacionadas con mayor impulsividad, tendencia al riesgo y a la delincuencia, a sentir menos compasión y empatía y por lo general a todo tipo de malos malos hábitos. Algo que acaba derivando en una esperanza de vida más corta.

En lo que al coronavirus se refiere, estas personas se creen que no son susceptibles al virus, aunque también creen menos en la eficacia de sus propias acciones. De ahí su renuncia a tomar medidas preventivas contra el Covid-19 como lavarse las manos con frecuencia, limitar los viajes no necesarios o utilizar con cierta frecuencia la mascarilla.

Los autores del estudio reconocen que, aunque esta predisposición derivada de estos tipos de personalidad interviene en el incumplimiento de las normas, también deben añadir en los estudios futuros otras variables que podrían interponerse en la conducta final como, por ejemplo: los conocimientos, la desinformación sobre el tema, la confianza en los gobernantes o el lugar de nacimiento de los encuestados