Dudas sobre el uso de las mascarillas: ¿Cómo y cuándo deben usarse?

El uso de la mascarilla para evitar posibles contagios de coronavirus es obligatorio siempre que no podamos mantener la distancia de seguridad, aunque ya hay comunidades como Cataluña y Baleares que han impuesto su uso obligatorio siempre, salvo algunas excepciones.

Uso obligatorio de mascarilla

La mascarilla es obligatoria en la vía pública cuando no podamos mantener la distancia de seguridad y en los espacios cerrados de uso público.

Por otro lado, también es obligatoria en las zonas comunes de los gimnasios y mientras no se esté realizando ejercicio.

Por último, en la playa será obligatoria en todas las situaciones que no sean bañarse o estar tomando el sol.

Excepciones del uso obligatorio de mascarillas

La mascarilla no será obligatoria cuando se está con un grupo de contacto habitual en un espacio delimitado, como puede ser una vivienda o un bar.

Además, mientras se esté haciendo deporte al aire libre su uso tampoco será obligatorio.

El grupo de exentos del uso de mascarillas

La mascarilla no será obligatoria para todos. Las personas con alguna enfermedad o dificultad respiratoria y las que no tienen autonomía no están obligados a utilizar mascarillas.

¿Por qué es obligatorio usar mascarillas?

Evitar contagios por coronavirus, y por lo tanto, rebrotes, es la finalidad del uso de las mascarillas.

Ningún presidente autonómico quiere verse involucrado en rebrotes que lleven al confinamiento de una parte de la población, como ha ocurrido en la comarca lucense de A Mariña.