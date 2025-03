Un pez venenoso y capaz de arrancarte los dedos pone en alerta al Mediterráneo

El cambio climático y el aumento de las temperaturas son un reclamo para especies invasoras que ponen en peligro los ecosistemas marinos locales de las costas españolas. El mar Mediterráneo es uno de los escenarios que más está notando el calentamiento de sus aguas, dando lugar a un proceso de desborealización que pone en peligro a las comunidades marinas autóctonas como resultado de la disminución de especies de aguas frías. Y aunque muchas de estos invasores acuáticos no son una amenaza para el ser humano, no es el caso de este pez que se ha detectado en aguas mediterráneas y cuya potente mandíbula es capaz de amputar los dedos de las personas.

Esta especie invasora no es otra que el pez sapo de mejillas plateadas, nombre común del Lagocephalus sceleratus. Los investigadores han registrado su presencia en el Mediterráneo, concretamente en el mar Adriático, y este no es o no debería ser su 'hogar'. Un hallazgo que ha generado preocupación entre los expertos por la alteración que puede causar en la biodiversidad marina, así como por su impacto en la pesca y en el turismo costero.

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Juraj Dobrila de Pula y del Instituto de Oceanografía y Pesca de Split (Croacia) han detallado que el ejemplar -un macho de 52 centímetros de largo y 1,3 kilos de peso- fue capturado en la bahía de Medulin, en el norte del mar Adriático y frente a la costa croata, a una profundidad de 19,7 metros. Todos los datos del estudio han sido publicados en la revista científica ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA (AIeP).

Este nuevo descubrimiento del pez sapo de mejillas plateadas es el cuarto registro confirmado de la especie en el Adriático y el primero en sus aguas más septentrionales. Originario del Indopacífico, el Lagocephalus sceleratus es un "migrante lessepsiano", es decir, que ha migrado a través del Canal de Suez. Desde su primer avistamiento en 2003, la especie se ha propagado agresivamente por el Mediterráneo.

"La presencia de Lagocephalus sceleratus en el Adriático norte es una clara señal de alerta sobre la expansión de la distribución de la especie y sus posibles consecuencias ecológicas y económicas. Las estrategias proactivas de monitoreo y gestión son importantes para mitigar su impacto en la biodiversidad marina local, la pesca y la seguridad pública", explica el doctor Neven Iveša, coautor del estudio.

Potentes mandíbulas... y una neurotoxina mortal

Más allá de la amenaza que representa esta especie de pez globo para la vida marina local y la economía basada directamente en ella (es capaz de romper las redes de pesca con sus dientes), evidencias recientes en el Mediterráneo meridional y oriental muestran que las mordeduras de las poderosas mandíbulas del Lagocephalus sceleratus, en forma de pico, pueden provocar lesiones graves, como amputaciones parciales de dedos.

Asimismo, tanto la carne como los órganos del Lagocephalus sceleratus contienen tetrodotoxina, una potente neurotoxina que puede llegar a ser mortal en caso de ingerirla.

Es por eso que los autores del estudio recomiendan un mayor monitoreo de la especie, medidas regulatorias y campañas de concientización pública para abordar las amenazas que representa el Lagocephalus sceleratus. Entre las iniciativas que proponen se encuentra la extracción selectiva y la educación pública sobre el manejo y la notificación de avistamientos, además de aumentar la investigación sobre el impacto y la amenaza ecológica que este pez puede causar en el Mediterráneo.

