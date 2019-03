La Mars 500 a punto de cumplir un año

Están a punto de cumplir un año de aislamiento y todavía les quedan más de 130 días, son los seis astronautas de la Misión MARS 500.

Completamente aislados, para simular un vuelo real a Marte así viven los componentes de la misión MARS 500 su objetivo es probar en tiempo real todas las circunstancias que pueden afrontar en un viaje real al Planeta Rojo...de hecho, ellos mismos son el principal objetivo del experimento.

"Hecho de menos el cielo azul, cosas como salir a bailar por la tarde...y sobre todo a la familia y a mis amigos", comenta uno de los astronautas.

Para evitar conflictos no les faltan ocupaciones experimentos cientificos, cultivo de plantas en condiciones extremas y sobre todo probarse a ellos mismos que son capaces de soportar una prolongada convivencia con astronautas de otros paises. "Estamos muy contentos por que no ha habido ningún conflicto nada que no hayamos podido resolver", añade.

Tres de los astronautas ya completaron el ciclo realizando incluso una caminata marciana, un paseo espacial por la superficie simulada de Marte. Dentro de cuatro meses aterrizarán desde este módulo de la Agencia Espacial Europea instalado en Moscú que, desde luego, no se ha despegado ni un milímetro de la madre Tierra.