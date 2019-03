Llega la noche de la lluvia de las Gemínidas: se podrán ver hasta 100 estrellas fugaces en una hora

Es una de las lluvias de estrellas más espectaculares y una de sus particularidades es que no se trata de la cola de ningún cometa sino de todo un asteroide, Faetthón, cuya órbita atravesará la de la tierra durante los próximos dos días.

Pasará muy cerca del sol, más incluso que Mercurio y tras de sí un reguero de partículas atravesará nuestra atmósfera.

Para verlas basta con mirar al cielo desde un lugar con poca luz artificial, este año con la ventaja de que no hay luna se podrán ver hasta 100 estrellas fugaces en una hora.

Y para los que no puedan o no quieran pasar frío, desde el Instituto Astrofísico de Canarias un año más retransmitirán en directo por Internet un espectáculo que, aunque no sean estrellas reales tienen tanta magia como las luces de Navidad .