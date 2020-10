Karmele Llano, la 'Jane Goodall' española que protege a los orangutanes: "Te entienden con una mirada"

La llaman la Jane Goodall española porque está dedicando su vida a los simios aunque con algunas diferencias: Karmele Llano es de Bilbao lleva más de 15 años en Indonesia luchando para salvar a los orangutanes y también a la población local que vive de los bosques de Borneo. Su labor le ha valido el Premio Internacional de la Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad.

Ella estudió veterinaria en la Universidad de León y poco podía imaginar que este sería su destino: la selva de Borneo. Pero fue como años para ayudar a salvar a orangutanes en peligro y allí se enamoró.

"Cuando miras a los ojos a un orangután te das cuenta de la que capacidad que tienen de mirar profundamente, de entender con una mirada, de saber leer con su mirada... de conocerte ellos a ti mucho antes de lo que tú puedas conocerlos a ellos", explica a Antena 3 Noticias Karmele Llano, veterinaria de International Animal Rescue.

Necesitan alternativas a la deforestación

Allí comprendió que para salvarles antes había que salvar a las personas. Que darles opciones para que no tengan que destruir sus bosques para sobrevivir: "Hay que trabajar en darles alternativas, no se puede pedir a la gente que deje de cortar los árboles si no les damos una alternativa con la que puedan vivir".

La difícil búsqueda del equilibrio que le ha valido el Premio Internacional de la Fundación BBVA: "Tenemos más de 1.000 orangutanes en este bosque solo, y eso lo estamos cuidando nosotros".

