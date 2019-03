Josu Feijoo, el primer astronauta diabético es español

Toda su vida ha querido ver La Tierra desde el espacio porque desde que era pequeño Josu ha soñado con ser astronauta.

"Me imagino que cuando vea la imagen me echaré a llorar", asegura el protagonista de esta historia, "me diré, lo he conseguido."

Lo más llamativo no es que un español conquiste el espacio sino que es el primer astronauta diabético. Josu Feijoo se inyecta insulina y se vigila el azúcar cuatro veces al día, ha reunido los 150.000 dólares que requiere el viaje y ha superado exámenes muy exigentes.

"He hecho todas las pruebas que hacen los astronautas que ahora mismo están en la estación espacial", asegura Feijoo.

Josu ha volado en avión supersónico, ha simulado la gravedad cero, ha pasado por la centrifugadora. El español quiere ayudar a la ciencia, en su viaje se inyectará insulina en el espacio y mandará los resultados a través de un novedoso sistema informático.