Estados Unidos logra un hito histórico para crear energía ilimitada, limpia y barata

Científicos estadounidenses han logrado un hito en el mundo de la producción eléctrica al producir por primera vez más energía de la que se consume en una reacción. El logro se consiguió en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) del Departamento de Energía de Estados Unidos. El laboratorio ha confirmado el experimento aunque no ha querido dar comentarios para no adelantarse a la rueda de prensa de este martes, cuando se supone que el gobierno del Presidente Joe Biden anunciará el logro como una de las mejores noticias de los últimos tiempos.

El experimento se realizó concretamente en el NIF (National Ignition Facility), un gran proyecto de fusión inercial que trata de demostrar la viabilidad de la fusión nuclear como fuente de energía.

Para ello se utilizaron láseres que bombardearon isótopos de hidrógeno mantenidos en un estado de plasma sobrecalentado con el fin de fusionarlos en helio, liberando un neutrón y energía limpia libre de carbono en el proceso. Los científicos llevan décadas experimentando con esta tecnología.

Según relevó el 'Financial Times', la reacción produjo unos 2,5 megajulios de energía, frente a los 2,1 megajulios utilizados para alimentar los láseres.

El 'Financial Times' explica que, aunque muchos científicos creen que aún faltan décadas para que las centrales eléctricas de fusión sean una realidad, no debemos descuidar su pontencial. Las reacciones de fusión no emiten carbono, no producen desechos radiactivos de larga duración y, en teoría, una pequeña taza de combustible de hidrógeno podría alimentar una casa durante cientos de años.

La participación de mercado potencial de la fusión también se verá amenazada por la energía solar y eólica, ambas más baratas y con cadenas de suministro maduras. Aun así, si la fusión puede ampliarse, ofrece la promesa de una energía limpia las 24 horas del día con menos riesgos y residuos peligrosos que la fisión.

¿Qué es la fusión y por qué es importante?

La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos (deuterio y tritio), se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso. Estas reacciones pueden absorber o liberar energía, según si la masa de los núcleos es mayor o menor que la del hierro, respectivamente.

Un ejemplo de reacciones de fusión son las que tienen lugar en el sol, en las que se produce la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética, que alcanza la superficie terrestre y que percibimos como luz y calor.