¿Eres del signo zodiacal que crees? La ciencia desmonta mitos del horóscopo y el zodíaco

"El problema de los signos zodiacales actuales es que no están alineados con las constelaciones reales", explica Marcos Pérez, físico de la Casa de las Ciencias de A Coruña. Desde el punto de vista astronómico, el concepto de horóscopo se basa en una idea errónea. "Las estrellas que forman las constelaciones están muy lejos unas de otras. Las percibimos como agrupaciones porque desde nuestra perspectiva terrestre las imaginamos conectadas, pero no lo están", señala Pérez.

El zodíaco, tal como lo conocemos, surgió hace más de dos mil años, en un momento en que la astronomía y la astrología estaban entrelazadas. En aquel entonces, los antiguos astrólogos trazaban el recorrido del Sol a lo largo del año y lo dividían en 12 partes iguales, asignando cada sección a una constelación del zodíaco. Sin embargo, hoy sabemos que este diseño no refleja la realidad actual del cielo.

El efecto de la precesión: un zodíaco desfasado

Uno de los factores clave que desmonta la astrología tradicional es la precesión de los equinoccios, un lento cabeceo del eje de rotación terrestre que desplaza las posiciones aparentes de las estrellas a lo largo de miles de años. Según explica Pérez, esto ha provocado que las fechas originales asignadas a cada signo zodiacal ya no coincidan con la posición real del Sol frente a las constelaciones.

"Si naciste creyendo que eres Aries, es muy probable que en realidad el Sol estuviera frente a Piscis en el momento de tu nacimiento", afirma el físico. Además, hay constelaciones que no se mencionan en los horóscopos habituales, como Ofiuco, por donde el Sol transita a principios de diciembre. "Es curioso que en los horóscopos populares el Sol pase un mes en Escorpio, cuando en realidad solo está allí una semana", añade Pérez.

Astrología: ¿un consuelo o una creencia peligrosa?

Para el divulgador científico David Ballesteros, el atractivo del horóscopo no reside en su precisión científica, sino en su capacidad de conectar con nuestras emociones. "Leemos el horóscopo y, si dice algo positivo como que nuestra intuición estará especialmente afinada, nos lo creemos porque nos hace sentir bien. Es un efecto psicológico, no astronómico", explica.

Ballesteros cuenta que muchas personas han llegado a replantearse decisiones importantes basándose en sus signos zodiacales. "He conocido a gente que cambiaba de pareja porque sus signos no eran compatibles. En el fondo, el horóscopo actúa como un placebo emocional: puede servir para reflexionar, pero no debería guiar nuestras vidas"

El lado positivo de las estrellas

Aunque no hay evidencia científica que respalde la astrología, el estudio del cosmos sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. "Las estrellas son un recordatorio de lo pequeños que somos en el universo y de lo conectados que estamos con él, pero no en el sentido astrológico, sino en el científico", reflexiona Pérez.

La idea de que los astros determinan nuestra personalidad y destino carece pues de fundamento científico. Si bien es inofensivo leer el horóscopo por diversión, los expertos coinciden en que no debemos permitir que estas creencias guíen nuestras decisiones importantes. Después de todo, siempre es más emocionante mirar al cielo con curiosidad que con superstición.

