Starship, el megacohete con el que Elon Musk quiere llevarnos a Marte, realiza hoy su primer vuelo orbital

Tráfico denso hacia el espacio en los últimos días, si el viernes fue la sonda Juice la que copaba todas las miradas hoy los focos se encienden sobre SpaceX, la empresa de Elon Musk y su intención de lleva a los humanos a Marte.

Starship, el cohete reutilizable que quiere patentar la ruta al planeta rojo está ya preparado para despegar este lunes en su primer vuelo orbital. Sigue aquí el streaming en directo del lanzamiento desde las 14:45 horas.

El megacohete que lleva cerca de dos décadas en desarrollo es una de las principales apuestas de SpaceX. Tiene más de 120 metros de altura y se le cree capaz de transportar hasta 150 toneladas de carga útil.

La compañía de Elon Musk ha dotado al Starship de un propulsor gigante cuyo nombre es Super Heavy en primera etapa y en segunda etapa una nave espacial de 50 metros de altura homónima. Ambas partes están hechas con acero inoxidable y han sido diseñadas para ser reutilizables.

En su página web la compañía informa de "hasta la fecha, el equipo de SpaceX ha completado múltiples pruebas de vuelo suborbital de la etapa superior de Starship desde Starbase , demostrando con éxito un enfoque sin precedentes para el vuelo controlado".

Este cohete ya se puso en circulación el antes pero siempre en pruebas cortas con recorridos no superiores a 10 kilómetros. El lanzamiento de este lunes será el primero en el que se utilice una versión definitiva.

En su perfil de Twitter, Elon Musk informaba del momento en el que se producirá el lanzamiento desde Starbase en Texas.

Además publica una imagen nocturna del Starship que acompaña con el siguiente comentario: 'Rage, rage against the dying of the light' (Rabia, rabia contra la muerte de la luz).

El lanzador de este cohete se conoce como Booster 4 y está equipado con 31 motores Raptor, la mayor cantidad de encendidos de motores de cohetes simultáneos en historia, y el prototipo SN20 de la nave espacial lleva otros 6 Raptors. La NASA firmó un contrato con SpaceX para una versión de Starship para aterrizar astronautas en la superficie lunar, como parte del programa Artemis de la agencia con destino a la luna.

El magnate ha avisado en reiteradas ocasiones de que la Tierra está condenada a morir. No solo por el calentamiento global sino también por el futuro de todo lo que rodea a nuestro planeta en el espacio exterior es un condicionante que no podremos evitar salvo que haya alguna tecnología o milagro que lo impida y por ello Musk propone colonizar Marte como única solución para salvar a la humanidad de la extinción.