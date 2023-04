El astrofísico Jorge Pla-García explica por qué estalló el cohete de Elon Musk: "Quizá se precipitaron un poco"

El cohete reutilizable más potente del mundo de la compañía Space X explotaba minutos después del despegue. A pesar de todo la compañía dice que ha sido un éxito y de hecho se aplaudió ese instante en el que colapsó el cohete. Una reacción que ha sorprendido a mucha gente. La cara de Elon Musk reflejaba la decepción aunque posteriormente, y pese a los muchos millones de dólares que se ha gastado, asegura que este contratiempo también ha supuesto un éxito por el aprendizaje que conlleva.

Para entender mejor qué ha ocurrido, el director de las Noticias de la Mañana, Manu Sánchez, ha entrevistado al astrofísico Jorge Pla-García. "Es un éxito parcial porque realmente era un un lanzamiento de prueba. Querían conocer si Starship sería capaz de volar y el lanzamiento fue exitoso. No funcionó como se esperaba, pero el aprendizaje es enorme", señala este experto.

¿Y por qué estalló el cohete de Elon Musk? Jorge Pla-García detalla dos fallos relevantes: no funcionaron entre 6 y 8 de los 33 motores, y los problemas en la base, que obligarán a rediseñarla por completo. "Por suerte, no se rompió nada de la torre, que era lo que más le preocupaba a la empresa, pero la base no soportó el empuje de los motores. El hormigón no resistió y salieron piezas disparadas por todos sitios. Es probable que alguna dañara los motores". También fue un problema la separación entre las 2 etapas, que no funcionó correctamente.

¿Se retrasa el regreso a la Luna?

En cualquier caso, Jorge Pla-García insiste en que se trata de un éxito parcial porque se trata de "simples ensayos" para saber cómo funciona y el dinero procede de inversores privados y financiación pública que luego tendrá "un retorno económico y tecnológico formidable durante las próximas décadas".

El astrofísico destaca que es "una inversión a futuro" y que "aunque quizá se precipitaron un poco al lanzar y se podrían haber hecho más pruebas, el cohete se levantó y llegó a 39 kilómetros de altura". A partir de los datos que se obtuvieron de estas pruebas, Jorge Pla-García prevé que habrá un nuevo lanzamiento en próximos meses, aunque "es posible que se retrase la nueva llegada del ser humano a la Luna".

El objetivo de Elon Musk

El objetivo del magnate, Elon Musk, es conseguir llevar a unas 100 personas a La Luna y Marte para el año 2026. Los expertos no ven la idea de Musk descabellada, pero consideran que es poco tiempo. Especialistas en aeronáutica de la Universidad de Columbia consideran más probable que esta hazaña se consiga en unos 10 o 15 años.

No hay cifras oficiales de lo que ha costado fabricar el cohete, aunque Elon Musk dijo, hace 4 años, en una cadena de televisión americana que desarrollar "Starship" tenía un precio en torno a los 3.000 millones de dólares. De momento se desconoce la fecha del próximo lanzamiento.