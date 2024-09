Elon Musk pone fecha a la llegada del humano a Marte

SpaceX es uno de los muchos proyectos empresariales del multimillonario Elon Musk. Esta empresa, con sede en Hawthorne (California), se dedica a la fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial. La entidad tiene marcado como uno de sus grandes objetivos realizar una expedición tripulada con humanos en el planeta Marte.

Durante una reciente entrevista, el magnate, de origen sudafricano, reveló que la primera nave no tripulada de SpaceX será lanzada hacia Marte dentro de dos años. Esto coincidirá con la próxima ventana de transferencia Tierra-Marte, un momento crucial cuando ambos planetas están más cerca entre sí, lo que facilita las misiones espaciales.

Según Musk, estos primeros vuelos serán de prueba y no tendrán tripulación. Su principal objetivo será comprobar la fiabilidad de los aterrizajes en Marte y garantizar que las futuras misiones tripuladas puedan realizarse de manera segura. "Las primeras naves espaciales se lanzarán en dos años, y si los aterrizajes son exitosos, los primeros vuelos tripulados a Marte tendrán lugar en aproximadamente cuatro años", aseguró el fundador de SpaceX.

El plan del empresario estadounidense no es solo llegar al planeta rojo. La visión a largo plazo de SpaceX es construir una ciudad autosuficiente en Marte dentro de unos 20 años. Según el magnate, lograr que la humanidad sea una especie multiplanetaria no solo es emocionante, sino vital para la supervivencia a largo plazo de nuestra civilización. Musk afirmó que esta expansión "aumentará enormemente la probable duración de la conciencia humana", ya que no dependeremos únicamente de la Tierra.

En abril, el empresario había indicado que la primera misión no tripulada tardaría cinco años en llegar a Marte y la primera tripulada alrededor de siete. Con esta nueva actualización, los planes parecen avanzar más rápido de lo que se pensaba.

China planea traer muestras de Marte antes que la NASA

Mientras tanto, desde China planean adelantarse a Estados Unidos en la carrera espacial. El país asiático tiene como objetivo recoger muestras de Marte y transportarlas a la Tierra para 2030, lo que convertiría a China en la primera nación en lograrlo. El lanzamiento de la misión está programado para 2028.

El anuncio fue realizado por Liu Jizhong, el planificador jefe de la misión, durante la 2ª Conferencia Internacional de Exploración del Espacio Profundo, celebrada en Huangshan, China. Según Liu, el principal objetivo de la misión es estudiar las rocas y el suelo de Marte, con el fin de entender mejor su historia geológica y, potencialmente, descubrir rastros de agua o vida pasada. Las muestras recogidas serán analizadas en laboratorios terrestres, los cuales ofrecen mejores condiciones para realizar estudios detallados que podrían arrojar luz sobre el pasado del planeta.

La misión Tianwen-3 está planeada para desarrollarse en 13 fases, entre las que se incluyen el despegue desde la Tierra, la recolección de muestras en la superficie marciana, y su posterior retorno. La NASA también tiene planes de realizar una misión similar, aunque China espera adelantarse con la suya.

