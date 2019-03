Diario de un Astronauta: Vivir separado de tu hijo por 700 kilómetros

Todo sueño tiene un precio, el sueño de López Alegría era viajar al espacio y el precio era no ver a Nicol, de 7 años, durante siete meses, el tiempo que duró la misión en la Estación Espacial Internacional.



Este documental narra el diario humano y sentimental de un astronauta, cuando se pierde el cumpleaños de su hijo, la Navidad o las cotidianas diversiones del día a día. "Hay momento difíciles", cuenta el astronauta de origen español, "pero sobre todo hay uno que miente a su madre y me siento impotente por no poder explicarle lo que ha hecho mal".



Además muestra el día a día de los astronautas, diversiones y dificultades sin gravedad. Pero sobre todo, Son and Moon. Diario de un astronauta es la inmersión en un corazón humano que sufre por una ausencia a 700 kilómetros de la Tierra.



"Ésa es la historia", dice Manuel Huerga, director del documental, "contar como un hombre puede soñar y que hay que hacer todo lo posible por cumplir su sueño". Un precio pagado en forma de documental que amerizará en nuestras pantallas el próximo viernes.

Publicidad