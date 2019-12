China, Rusia, UE, EEUU e India emiten el 60% de los gases de efecto invernadero

En una semana donde la Cumbre del Clima ha sido noticia a nivel mundial hay que tener encuenta que es clave el compromiso de los países y de las comunidades de países para hacer frente a los gases de efecto invernadero.

Cinco enclaves generan el 60% de la contaminación mundial, es decir, China, UE, India, EEUU y Rusia. China es, con diferencia, el que más contamina, un 30% de esos gases. Le siguen Estados Unidos. La Unión Europea, India y Rusia, que aportan otro 30% de esas emisiones que ponen en peligro al resto del planeta.

La diferencia radica en que algunos están dando pasos para contaminar menos y otros no, sobre todo los países más extensos: China y Rusia. Lo que denuncia la ONU es que faltan a su palabra

En la última gran cita del clima, en París en 2015, se fijó el objetivo de que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados. Enseguida se comprobó que no era una meta demasiado ambiciosa y ahora se busca que no suba más de un grado y medio, y ya vamos por 1,1. Además, Estados Unidos se salió de ese pacto así que ya no va a hacer gran cosa por evitarlo.

Es ahora aquí en Madrid donde todos deben ponerse de acuerdo en cómo implantar y vigilar que se cumple ese límite.