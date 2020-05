Casi la mitad de los infectados leves de coronavirus no quedan inmunizados

Un 44% de las personas que han sufrido el coronavirus de manera leve o asintomática tienen un nivel de anticuerpos muy bajo y con poca capacidad neutralizante, con lo que no quedan inmunizadas contra la COVID-19, según los primeros análisis de investigadores del IrsiCaixa y el IRTA-CReSA.

El estudio llevado a cabo por el IrsiCaixa, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) del Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA) y el Barcelona Supercomputing Center (BSC), con el apoyo de la farmacéutica Grifols, ha analizado 111 muestras de plasma de personas que han generado anticuerpos contra el coronavirus y que padecieron diferentes niveles de gravedad de la enfermedad.

El resultado es que el 44% de las personas con coronavirus leve o asintomáticas desarrollan pocos anticuerpos y con poca capacidad neutralizante, mientras que las personas hospitalizadas por esta enfermedad, en cambio, generaron aproximadamente 10 veces más anticuerpos que los que la experimentaron con un cuadro leve.

Los científicos que han hecho el estudio han advertido de que, según estos resultados, dar positivo en un test de anticuerpos podría no garantizar protección contra el SARS-CoV-2 y subrayan la necesidad de mantener las medidas de precaución, higiene, mascarillas y distancia física para evitar nuevas exposiciones al virus.

Los investigadores han analizado en los laboratorios de Alto Nivel de Bioseguridad del CReSA con el equipo de Julia Vergara-Alert y Joaquim Segalés, los datos de 111 muestras de plasma de personas que han generado anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y que experimentaron diferentes niveles de gravedad de la enfermedad.

El 56% genera anticuerpos por encima del umbral

Según los resultados, un 44% de los 29 individuos que experimentaron la enfermedad de forma leve tienen en la actualidad niveles de anticuerpos por debajo del límite de detección fiable. De estos, la mitad no presentan ninguna actividad neutralizante y son, desde este punto de vista, indistinguibles de los controles no infectados. El 56% restante, no obstante, han generado anticuerpos por encima del umbral.

"Habrá que estudiar el por qué de estas diferencias, pero mientras tanto estos resultados nos indican que dar positivo en un test no asegura inmunidad frente al virus", ha advertido Julià Blanco, investigador de IrsiCaixa y del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol y que lidera desde IrsiCaixa el proyecto de investigación de una vacuna contra el coronavirus.

Según el estudio, las personas hospitalizadas generaron alrededor de10 veces más anticuerpos neutralizantes que las que tuvieron una evolución clínica leve. "Probablemente esto se debe a que su sistema inmunitario ha sido expuesto a una cantidad más elevada de virus y esto ha hecho que reaccione de una manera más potente", apunta Blanco.