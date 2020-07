Así es el murciélago diadema, la especie más grande del mundo y que tiene la envergadura de un humano

El murciélago diadema es la especie más grande del mundo y suele habitar en Filipinas. Puede alcanzar una envergadura de 1,7 metros y superar el kilo de peso.

Este animal se ha hecho viral después que un usuario de Twitter (@AlexJoestar622) publicara una imagen de este animal en su cuenta de Twitter. "¿Os acordáis de cuando os decía que en Filipinas hay murciélagos del tamaño de una persona? Esto es de lo que estaba hablando", escribió.

Las imágenes se han hecho virales y muchos han comenzado a debatir sobre el tamaño real del animal. El propio autor del tuit ha tenido que explicarlo: "Me refiero al tamaño de un humano de 6 años o el de un perro pequeño. 1,70 m es la envergadura, no la altura. Siento haber usado el término ‘medida de un humano’, es como me lo habían explicado a mí durante mucho tiempo y así lo creía".

Otros murciélagos de gran tamaño son el zorro volador de la India (Pteropus giganteus) de alrededor de 30 centímetros y una envergadura alar de 120 cm, el murciélago frugívoro de Livingstone (Pteropus livingstonii) de 34 centímetros en promedio y el gran zorro volador (Pteropus vampyrus), que es el de mayor tamaño al extender sus alas, entre 140 y 180 centímetros.